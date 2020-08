Alyssa Milano revela que perdeu quatro quilos em duas semanas após contrair Covid-19: Senti que estava morrendo

06/08/2020 | 18:11



Alyssa Milano, atriz famosa por produções como Charmed e Melrose, revelou na última quinta-feira, dia 5, que contraiu coronavírus em abril. Ela revelou que tinha certeza que estava com a doença, já que apresentou todos os sintomas, mas vários testes que realizou deram negativo. Meses depois, Alyssa fez um teste diferente, que acusou que ela tinha anticorpos da doença - ou seja, que havia sido contaminada em algum momento.

No Instagram, Milano compartilhou uma foto fazendo inalação, que foi tirada na época em que ficou doente, e descreveu os seus sintomas na legenda - ela revelou, inclusive, que chegou a perder quatro quilos em apenas duas semanas.

Essa sou eu em 2 de abril após ficar doente por duas semanas. Nunca me senti mal deste jeito. Todo o meu corpo doía. Perdi o olfato. Senti que um elefante estava sentado no meu peito. Não conseguia respirar. Não conseguia comer. Perdi quatro quilos em duas semanas. Eu estava confusa. Com febre e dores de cabeça horríveis. E basicamente todos os sintomas da Covid-19. No final de março fiz dois testes, e ambos deram negativo. Eu também fiz um teste de anticorpos após me sentir um pouco melhor. Negativo.

Em seguida, Alyssa ainda contou que ficou com várias sequelas da doença, e afirmou que os testes não são confiáveis.

Após viver os últimos quatro meses com alguns sintomas como vertigem, anomalias no estômago, menstruação irregular, palpitações cardíacas, fôlego curto, memória de curto prazo prejudicada e um mal-estar geral, voltei ao hospital recentemente e fiz um novo teste, confirmando que tenho os anticorpos para a Covid-19. Eu tive coronavírus. (...) Quero que vocês saibam que essa doença não é brincadeira. Eu achei que estava morrendo. Senti que estava morrendo. Vou doar o meu plasma com a esperança de que salve vidas. Por favor lavem as mãos, usem máscara e mantenham o distanciamento social. Não quero que ninguém se sinta como me senti.