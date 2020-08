Pedro Scooby lamenta ter que apagar vídeo onde a esposa, Cintia Dicker, aparece topless: Mundo careta

06/08/2020 | 18:11



Pedro Scooby veio a público reclamar da caretagem do Instagram. Na tarde desta quinta-feira, dia 6, o surfista lamentou a decisão da plataforma de deletar um de seus vídeos da rede social. O vídeo em questão exibia a esposa do influenciador, Cintia Dicker, topless - mas não mostrava nada explicitamente. Nos Stories, Pedro contou que decidiu apagar o conteúdo para não ter sua conta prejudicada.

- Galera, aquele vídeo lindo que eu postei ontem, meu e da Cintia, o Instagram pediu para eu deletar. Mesmo eu achando que não tinha nada demais, era só um lindo vídeo... o Instagram falou que era contra as diretrizes deles. Bom, a gente vive nesse mundo careta, né gente. Mas é isso. Deletei porque a minha conta poderia ser deletada.

Mesmo assim, a modelo segue com uma foto topless em seu perfil do Insta. O registro foi feito no mesmo dia em que o vídeo de Scooby foi gravado.