Advogados de Britney Spears não estão nada felizes que sua família quer ela livre de tutela

06/08/2020 | 18:10



Parece que nem todas as pessoas próximas à Britney Spears estão felizes com a situação atual da cantora. Sua mãe, Lynne Bridges, e seus irmãos, Bryan Spears e Jamie Lynn, têm dado declarações que mostram que eles são contra a tutela legal da artista e os planos incluem se abrir cada vez mais publicamente.

De acordo com a revista Us Weekly, a parte da família que apoia que Britney seja livre pretende dar entrevistas que abordam a supervisão forçada. Dessa maneira, eles pretender criar uma pressão social e, assim, o pai da princesinha do pop e seus advogados abririam mão do controle.

No entanto, os assistentes jurídicos não estão gostando nem um pouco dos posicionamentos:

- Os advogados de Britney não estão felizes que a família vá a público com comentários sobre como ela se sente e esperanças de um futuro em liberdade, disse uma fonte à revista.

Desde 2008, a voz de Baby One More Time tem sua liberdade limitada, todos os seus gastos são analisados por Jamie Spears, e isso chegou até a se estender para as postagens nas redes sociais.

Como Britney sofreu distúrbios mentais, a supervisão era tida como positiva, mas, depois de tanto tempo, hoje, é vista como uma exploração.

A batalha segue na Justiça e a tutela oficialmente vale até 22 de agosto, quando pode terminar definitivamente.