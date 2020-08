Após roubarem carga de cigarros,ladrões são presos em São Bernardo

Mauricio Silva

Do Diário do Grande Abc



06/08/2020 | 18:03



PMs (Policiais Militares) prenderam na manhã desta quinta-feira, na Rodovia Anchieta,em São Bernardo, dois homens que haviam roubado uma carga de cigarros.

Segundo a ocorrência, os agentes faziam patrulhamento pelo local quando receberam via rádio informações que um roubo de carga havia ocorrido nas imediações da Avenida Presidente Café Filho, em São Bernardo. Ao receberem as características do veículo suspeito do roubo se depararam com o mesmo na entrada da rodovia.

Após cruzar com a viatura, os ladrões ignoraram a ordem para se entregarem, acelerarando o veículo e saindo em disparada, iniciando uma fuga que acabou no km 16 da Rodovia Anchieta quando o carro parou repentinamente. O motorista saiu correndo a pé, sendo capturado logo a frente, o outro permaneceu dentro do automóvel.

Com os bandidos foram apreendidos um aparelho inibidor de sinais,dois celulares, um simulacro (arma de brinquedo) alem da carga de cigarros que foi recuperada.

Presos em flagrante os dois foram encaminhados ao 2º DP (Rudge Ramos) onde o boletim de ocorrência está em andamento.