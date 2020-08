Max Fercondini vai passar os próximos dois anos viajando e diz se pretende voltar a atuar

06/08/2020 | 16:11



Max Fercondini surpreendeu quando reapareceu em junho deste ano para falar publicamente que estava morando em um veleiro desde 2017. Acostumado a postar fotos de viagens em suas redes sociais, o ator elevou seu amor pela vida em outros países a outro nível, e demostrou que pretende seguir assim por um tempo.

Em entrevista para a coluna de Patricia Kogut no jornal O Globo, o artista contou que está planejando sua próxima grande expedição:

- Vou para o Mediterrâneo navegar até a Turquia, em uma viagem que deve levar uns dois anos, disse.

Max tem passado a maior parte dos seus dias sozinho, ainda se recuperando do fim de seu relacionamento de nove anos com a atriz Amanda Richter. E com a pandemia causada pelo novo coronavírus, a situação se agravou, uma vez que ele mal está saindo do barco, mas, mesmo solteiro, ele ainda consegue se divertir.

- Vez ou outra, estou comendo em um restaurante de uma marina, e acabo conhecendo uma turma e interagindo. Então, acontecem umas situações, mas nada sério. Já aqui em Lisboa, onde tenho passado mais tempo, tive algumas namoradas, declarou.

Ex-ator?

Longe das telinhas desde 2013, quando atuou em Flor do Caribe, o galã não abandonou totalmente a ideia de voltar a atuar. Em seu depoimento, ele relatou:

- Outro dia, eu li uma matéria que se referia a mim como ex-ator, mas eu nunca deixei a profissão. Tenho 20 anos de carreira e vontade de voltar, sim. Só não é algo que esteja buscando neste momento. Eu também tenho uma grande paixão pelo desenvolvimento de projetos audiovisuais de aventura, mais focados no jornalismo. É algo que me vejo fazendo no futuro.