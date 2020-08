Giovanna Ewbank se derrete pelo pequeno Zyan: pezinho da mamãe

06/08/2020 | 15:11



Giovanna Ewbank está ainda mais coruja. A artista está curtindo cada momento da maternidade e constantemente compartilha situações fofas que ela está vivenciando com Zyan, o recém-nascido que em breve completará um mês de vida.

Nesta quinta-feira, dia 6, a apresentadora mostrou para seus seguidores em seus Stories do Instagram que estava completamente apaixonada pelos pequenos pés do menino.

- Eu não aguento esses pezinhos, pezões, né?, disse Giovanna no vídeo que mostrava parte do corpo de Zyan.

Ela ainda escreveu ao lado da publicação:

Pezinho da mamãe.

Recentemente, a loira havia brincado que os pés do caçula, que nasceu no dia 8 de julho, eram as únicas partes herdadas dela.

Sono

A companheira de Bruno Gagliasso contou na última semana que estava feliz por ter conseguido dormir quatro horas durante a noite. Giovanna mal tem pregado os olhos porque tem que ficar levantando para amamentar:

- Bom dia, porque hoje estou descansada. Consegui dormir quatro horas de madrugada! Quatro horas! Coisa para caramba. Estou bem animada!, disse ela no Instagram.