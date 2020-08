Mayra Cardi se apavora com andamento da reforma da casa nova: - Cadê o piso?

06/08/2020 | 15:11



Mayra Cardi usou as redes sociais para mostrar o andamento da reforma em sua nova casa, e se mostrou apavorada com a construção! Nos stories, a empresária mostrou a casa ainda em construção - como você pode ver na foto acima - e disse, nesta quinta-feira, dia 6, bem-humorada:

- Quer ver eu morrer agora? A Juliana ter falado que eu ia estar morando essa semana nessa casa. Como assim, Juliana? Era para eu estar aí dentro! Mas não tem chão a casa, Juliana! Está construindo outra do zero?

Ela então entrou na casa, que contava com um andaime no meio da sala.

- Eu fico apavorada com a Juliana quando mente para mim. Tem um andaime dentro da casa. Está construindo outra casa. Cadê o piso?

Mayra, que atualmente está vivendo em uma casa alugada, ainda mostrou um pouco do local, que conta com uma escada para o segundo andar e piscina.

Mas não foi só isso! Mayra também usou as redes sociais para revelar que fez uma boa ação! A empresária revelou que comprou uma casa nova para a babá de sua filha, Sophia, para que ela pudesse se mudar do Rio de Janeiro para São Paulo junto com os três filhos.

No Instagram, Mayra publicou uma foto deitada na cama e escreveu:

Hoje não gravei nenhum vídeo nem fiz nenhuma foto específica! Porque hoje realizo mais um sonho, em dez minutos estou entregando uma casa montadinha para babá da Sophia. Meu coração está acelerado, não existe nada mais maravilhoso que fazer gente feliz! Amor gera amor! Segunda mostro tudo para vocês. Felicidade!

Já nos stories, Mayra apareceu com cara de choro ao lado das amigas, e explicou melhor a situação da babá, que chamou de Preta:

- A gente acabou de entregar a casa da Preta. Foi muito gostoso. Todo mundo chorou, melhor sensação da vida. Vida nova pra ela e para os filhos. Ela tem três filhos, e quando eu fiz essa proposta pra ela vir, para ela ter mais segurança de vida, porque obviamente no Rio de Janeiro ela tem medo, mas é uma vida nova, deixar tudo para trás. Ela está passando por um processo de separação, então tem a dor de ficar longe do marido com quem ficou a vida toda. Então eu queria que ela fosse muito bem recebida, e fizemos nos mínimos detalhes, como se fosse para nós. Estou muito feliz.