Duda Reis faz micropigmentação nos lábios e nas sobrancelhas, drenagem linfática e aumenta o tamanho dos dentes; saiba mais

06/08/2020 | 15:10



Aos 19 anos de idade, Duda Reis realizou diversos procedimentos estéticos entre a última quarta-feira, dia 5, e esta quinta-feira, dia 6. Nos Stories do Instagram, a atriz contou que fez micropigmentação nos lábios e nas sobrancelhas, e explicou que as intervenções demoram alguns dias para ficarem mais naturais.

- Ela [a sobrancelha] vai escurecer hoje e amanhã, e daqui uns três dias some e depois volta do jeito que sempre foi. E a boca está inchada, o que é normal, mas não fica assim. Vai sumir e depois volta uma corzinha bem uva.

Depois, Duda fez uma drenagem linfática para retirar todo o excesso de líquido, tornear as pernas e fortalecer os músculos. No mesmo dia, a namorada de Nego do Borel realizou um procedimento para aumentar o tamanho dos dentes.

- Gente, olha esse sorriso! Eu estou muito feliz. Eu tinha muita vontade de aumentar um pouquinho o meu dente, e hoje fiz um incremento de resina composta e aumentei um pouquinho só. Deu uma acertadinha nos caninos que precisavam, e no meu caso não é indicado lente, mas isso é bem pessoal. E aí deixa uma cor surreal! Dá muita diferença.

E aí, o que você achou de tudo isso?