Márcio Bernardes



07/08/2020 | 14:21



Todos os times envolvidos em jogos finais de seus estaduais não jogarão a primeira rodada do Brasileiro. A CBF ainda não marcou as novas datas e como os jogos foram divulgados com antecedência as equipes que enfrentariam os finalistas, se também não estiverem envolvidas em outras finais, ficarão de folga.