06/08/2020 | 14:11



Márvio Lúcio, mais conhecido por interpretar o personagem Carioca, está confirmado em A Fazenda 12!

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, o humorista estará no programa em uma condição bem especial e sem entrar na disputa pelo prêmio de um milhão e meio de reais. Carioca terá uma participação fixa, comentando - com muito humor! - todos os acontecimentos do reality.

Ele também irá interagir com Marcos Mion em ocasiões mais adequadas. Este será um trabalho extra para o comediante, já que ele também está no elenco do jornalístico Domingo Espetacular.

E aí, gostou da novidade?