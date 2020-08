Gabi Martins nega ter sido pivô do término de Fernando Zor e Maiara: - Uma fake news totalmente sem cabimento

06/08/2020 | 14:11



Após o término de Fernando Zor e Maiara surgiram alguns nomes que poderiam ter sido o pivô desse término, como Rafa Kalimann. Depois, veio à tona um rumor indiciando que o cantor estaria flertado com a ex-BBB Gabi Martins - que agora falou pela primeira vez sobre o assunto. Em entrevista para a revista Glamour, ela disse o seguinte:

- Foi uma fake news totalmente sem cabimento, porque a Maiara é muito minha amiga e o Fernando eu nunca troquei uma mensagem com ele, não sigo. Inclusive, no dia seguinte fiz uma live com a Maiara e nossa relação fica cada vez maior e mais forte. Não teve nada disso.

Na época do término, aliás, uma fonte havia contado que foi Fernando quem terminou com Maiara por não estar aguentando mais as crises de ciúmes da amada. Desde então, ambos parecem estar amigos, já que vez ou outra trocam interações por meio das redes sociais, além de o cantor já ter comentado em uma foto em que Maiara está de biquíni.