Esposa de Ludmilla, Brunna Gonçalves diz que lipoaspiração que casal fez pode custar até 50 mil reais e cirurgia demorou mais de sete horas

06/08/2020 | 13:10



Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla, tirou todas as dúvidas dos seguidores e fãs sobre a lipoaspiração que ela e a cantora realizaram há cerca de um mês! O casal se submeteu a uma intervenção estética chamada lipo lad, que além de tirar a gordura, como uma lipo comum, também tem a função de alta definição dos músculos. Em uma série de vídeos no Instagram Stories, Brunna chegou até mesmo a entregar o valor da cirurgia:

- A pergunta que mais recebi: quanto custa. A cirurgia gira em torno de 37 mil a 50 mil reais, depende do caso, se vai ter lipoenxertia. fora o hospital.

Ela também disse que teve medo de realizar o procedimento, principalmente na hora da anestesia.

- O tempo inteiro tive medo. Cheguei no centro cirúrgico e falei: moço, você me apaga, não quero acordar no meio. Ele falou para relaxar e que ia dar tudo certo. E deu.

E também contou que a cirurgia em seu caso durou cerca de sete horas:

- Sete horas! E fico duras horas depois numa sala de observação para ir se recuperando. Fui entubada durante a cirurgia toda. Não senti nada, não vi nada, não lembro de nada.

A gordura retirada do abdômen foi parar na lateral do bumbum, que não precisou de um enxerto para ficar mais empinadinho:

- A lipo lad é de alta definição. Ela tira gordura, mas o foco dela é a definição dos músculos. Fiz lipoenxertia de gordura aqui na lateral, não botei no bumbum, botei na lateral. Como ele lipou minhas costas, o bumbum parece que aumentou e ficou ótimo

Preocupados com o pós operatório, os seguidores também a questionaram sobre a cirurgia perder seu efeito caso ela engorde ou engravide. A bailaria, então, tranquilizou os internautas, dizendo que aliada a uma dieta, o corpo se mantém definido:

- Não quero nem saber como fica. Porque eu não vou engordar, estou numa dieta braba, vou começar a treinar, não quero perder minha cirurgia de jeito nenhum.