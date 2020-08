Marília Mendonça e Murilo Huff voltam a se seguir em rede social e empolgam fãs

06/08/2020 | 12:10



Será que vem reconciliação por aí? Os fãs mais atentos já perceberam que Marília Mendonça e Murilo Huff voltaram a se seguir nas redes sociais, pouco tempo após o anúncio do fim do relacionamento! Ambos agora se seguem novamente no Instagram, sendo que a cantora havia dito que iria parar de seguir o ex porque doía.

Não demorou para que os fãs comentassem sobre o assunto no Twitter:

Marilia Mendonça e Murilo Huff voltaram a se seguir, apontou um internauta, mostrando um print como prova.

Teve quem fosse um pouco mais longe:

Marília e Murilo voltaram? O que isso, produção?

Me julgue quem quiser, mas eu acho Marília e Murilo lindos juntos e se voltarem eu fico feliz sim.

Família linda, disse uma pessoa, fazendo referência ao fato de que ambos são papais do pequeno Léo.

E aí, será que é amizade, maturidade ou é só questão de tempo para que ambos voltem mesmo?