Após voltar com Tristan Thompson, Khloé Kardashian já tem planos para aumentar a família

06/08/2020 | 11:10



Após muitas especulações, parece que Khloé Kardashian e Tristan Thompson realmente voltaram. Os dois, que são pais de True Thompson, já foram vistos juntos inúmeras vezes e, em contato com fontes próximas ao casal, a revista Us Weekly confirmou a reconciliação.

- Khloé espera que Tristan tenha mudado para e continue a crescer e seja o grande e leal parceiro que ele foi durante todo o tempo que passaram juntos durante a quarentena [do coronavírus], disse uma das fontes.

Khloé e Tristan se isolaram em Los Angeles com a filha e, de acordo com a publicação, usaram esse tempo para tentar consertar o relacionamento após as inúmeras polêmicas de traição por parte do jogador de basquete.

- O fato de Tristan não ter trabalhado ou ter conseguido sair com seus amigos e outros atletas que anteriormente exerciam uma influência negativa sobre ele foi ótimo para o relacionamento deles.

Além disso, também foi revelado que a reconciliação do casal fez com que os dois passassem a conversar sobre o futuro e a possibilidade deles aumentarem a família.

- Khloé adoraria dar à filha True um irmão porque ela está na idade perfeita, finalizou a fonte.

A relação de Tristan e Khloé foi abalada depois que surgiram notícias que o jogador havia traído a empresária, que na época estava grávida, com várias mulheres. Embora a socialite tenha decidido ficar com o amado quando as traições vieram à tona, dez meses depois o romance chegou ao fim após ser revelado que ele havia beijado Jordyn Woods, ex-melhor amiga de Kylie Jenner. O término dos dois foi anunciado e ambos foram vistos juntos pouquíssimas vezes, até que no início deste ano as coisas mudaram quando, em março, a Us Weekly noticiou que eles estavam passando a quarentena juntos