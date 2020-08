Obituário - 6 de agosto de 2020

Ademir Medici



06/08/2020 | 10:27



SANTO ANDRÉ

Santo André, domingo, dia 2 de agosto

Ana Madalena da Silva, 86. Natural de Bezerros (Pernambuco). Residia em Santo André. Dia 2, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

José Cicinato da Silva, 74. Natural de Bonito (Pernambuco). Residia em Santo André. Dia 2, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.



Santo André, segunda-feira, dia 3 de agosto

Evangelina Monteiro da Rocha Franco, 63. Natural de Cunha (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 3. Cemitério São Sebastião.



Santo André, terça-feira, dia 4 de agosto

Anna Therezinha de Jesus Madrid, 89. Natural de Campinas (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Olga Correa Vicente, 80. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Avelina Ideguchi, 77. Natural de Jaguarari (Bahia). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 4. Jardim da Colina.

Waldir Boareto, 73. Natural de Borborema (São Paulo). Residia no Jardim Cecília Maria, em Santo André. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Christina Lopes Menosio, 70. Natural de Bragança Paulista. Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 4. Crematório Vila Alpina.

Sandra Gomes da Silva, 70. Natural de Palmeira dos Índios (Alagoas). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elizete Pereira da Silva, 66. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Francisco Guerreiro Alves, 63. Natural de Penápolis (São Paulo). Residia na Vila Clarice, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josefa Pereira Pinto, 66. Natural de Buenos Aires (Pernambuco). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 4, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, na Capital.

Valdeci Lourenço da Silva, 57. Natural de Álvares Machado (São Paulo). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Autônoma. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ademir Carrera, 56. Natural de Santo André. Residia na Vila Rica, em Santo André. Ajudante. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, domingo, dia 2 de agosto

Sylvia Graciela Munoz Lopes, 87. Natural do Chile. Residia no Jardim Orlandina, em São Bernardo. Dia 2. Jardim da Colina.

José Lúcio, 76. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Luzia, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

José Benito Martinez Mendes, 75. Natural de Puente de Piedra, Saragoça, na Espanha. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 2. Jardim da Colina.

Antonio Catarino Pereira, 70. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Paulo Aparecido Cardoso Gusmão, 65. Natural de Aparecida (São Paulo). Residia no bairro Curucutu, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Luiz Antonio Lopes, 65. Natural de Volta Redonda (Rio de Janeiro). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Joana D’Arc da Silva, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, segunda-feira, dia 3 de agosto

Rosa Tokiko Oshiro, 80. Natural de Itanhaem (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério da Paulicéia.

Yvone Lopes de Almeida, 80. Natural de Iguape (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.

Maria Helena da Silva, 76. Natural de Campina Grande (Paraíba). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.

Iran Nascentes Pinto, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Ulisses Batista de Oliveira, 69. Natural de Jaguarari (Bahia). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Nelson Alves Filho, 67. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 3. Vale da Paz, em Diadema.

Ana Cardoso de Oliveira, 60. Natural de Gameleiras (Minas Gerais). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.

Nalson Roberto Pereira dos Reis, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Jerusalém, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

São Caetano, segunda-feira, dia 3 de agosto

Sonia Maria Carrenho, 68. Natural de Álvares Machado (São Paulo). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Rodrigues Loureiro, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 3. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



São Caetano, terça-feira, dia 4 de agosto

Maria Ercília Ferezini Guirão, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 4. Cemitério das Lágrimas.

Osmar Meirelles, 58. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Motorista. Dia 4, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Diadema, segunda-feira, dia 3 de agosto

Maria Conceição Rocha dos Santos, 67. Natural de Jequeri (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.

Francieuda Nery Alves, 49. Natural de Pedra Branca (Ceará). Residia no bairro Eldorado. Dia 3. Cemitério Municipal.



Diadema, terça-feira, dia 4 de agosto

Bernarda Marcelino de Jesus, 96. Natural de Nanuque (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 4 Memorial Phoenix, em Santo André.

Alzira Anna da Silva, 90. Natural de Uauá (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.

Maria Helena Santos e Silva, 88. Natural de São José do Rio Preto (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.

Eunice Maria Cordeiro da Silva, 87. Natural de Colônia Leopoldina (Alagoas). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.

Sérgio Henrique Carvalho, 53. Natural de Campo Belo (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 4, em Santo André. Vale da Paz.



M A U Á

Jeferson Puga Prado, 47. Natural de Mauá. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 30 de julho. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, segunda-feira, dia 3 de agosto

José Maria do Amparo, 83. Natural do Rio de Janeiro. Residia em Lajes, Município de Paracambi (Rio de Janeiro). Dia 3, em Mauá. Cemitério de Paracambi (Rio de Janeiro).

Edvaldo Felix de Oliveira, 78. Natural de Cícero Dantas (Bahia). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Vanduir Barboza de Oliveira, 63. Natural de Inhapim (Minas Gerais). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Nelson da Costa Camargo, 63. Natural de Mauá. Residia na Vila Lisboa, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Lucas Faustino da Silva, 24. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra 6, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, terça-feira, dia 4 de agosto

Rosaura Rodrigues de Souza, 57. Natural de Mauá. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Técnica de enfermagem. Dia 4, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Ribeirão Pires, domingo, dia 2 de agosto

José Hélio da Silva, 63. Natural de Itabuna (Bahia). Residia no Jardim Petrópolis, em Ribeirão Pires. Pedreiro. Dia 2. Cemitério São José.

Nelson Cardoso, 62. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Guelda, em Ribeirão Pires. Auxiliar de almoxarifado. Dia 2. Cemitério São José.

Celso Luiz Gatti, 61. Natural de São Caetano. Residia em Ribeirão Pires. Dia 2, em Santo André. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Lilian Yuri Onishi de Paula, 54. Natural de Rio Grande da Serra. Residia no bairro Bertoldo, em Ribeirão Pires. Atendente. Dia 2. Cemitério São José.

Isaac dos Santos, 54. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Motorista. Dia 2. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, segunda-feira, dia 3 de agosto

Francisco Manoel de Souza, 91. Natural de Coimbra (Minas Gerais). Residia na Vila Belmiro, em Ribeirão Pires. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Jorge Alves da Silva, 71. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia no Jardim Valentina, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

Alaerti Marques da Silva, 61. Natural de Urânia (São Paulo). Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Auxiliar de inclusão. Dia 3. Cemitério São José.

Carlos Lima Rodrigues, 48. Natural de Mauá. Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.