Luciana Gimenez abre o jogo sobre novo namorado

06/08/2020 | 10:11



Não é segredo para ninguém que Luciana Gimenez começou o ano de 2020 comprometida! No entanto, a apresentadora só resolveu falar pela primeira vez sobre o assunto agora! No Instagram, na noite da última quarta-feira, dia 5, ela publicou diversos vídeos respondendo aos questionamentos de alguns fãs e entregou que está mesmo em um compromisso sério.

Se eu estou namorando? Tô!, disse ela com um sorriso no rosto e fazendo um coração com as mãos.

Sem dar detalhes sobre o novo eleito, Luciana assume pela primeira vez um namoro desde a separação de Marcelo de Carvalho, em 2018. Ela ficou casada com o dono da RedeTV por mais de 12 anos e os dois tiveram um filho juntos.

Recentemente, ela foi flagrada com o rapaz, o empresário Eduardo Buffara. Os dois foram vistos caminhando juntos no Rio de Janeiro e não se intimidaram os cliques e foram vistos aos beijos e em clima de muito romance. No Carnaval deste ano, ela já havia sido vista com Buffara, no entanto, preferiu não comentar sobre o assunto na época, dizendo apenas que tinha o direito de ser feliz.

No Instagram, ela ainda respondeu que também se mudou de casa e agora possui se divide entre duas propriedades. Quantas novidades, hein?