Quarta eliminação do Top Chef Brasil tem barraco, confusão e reviravolta

06/08/2020 | 10:11



O Top Chef Brasil já está em seu quarto episódio e, na noite da última quarta-feira, dia 5, foi palco para um dos primeiros barracos da temporada. Após a tensa eliminação de Beatriz Buéssio no episódio anterior, uma competição acirrada deixou os 11 participantes ainda mais tensos e, por meio de duas provas, todos tiveram que mostrar o seu melhor. Porém, teve gente que decidiu se aproveitar da situação e acabou causando intrigas no reality show.

Para começar, os chefes de cozinha tiveram que mostrar suas habilidades em confeitaria e preparar uma sobremesa para o Teste de Fogo. Todos se dividiram em duplas e, na sequência, tiveram que duelar entre si para ver quem ganharia a imunidade. Até aí, tudo bem, se não fosse uma atitude atrapalhada de Kaká durante o desafio.

O chefe, que ao longo do programa vinha se destacando, desencadeou uma série de discussões com os colegas depois de pegar mais ingredientes do que o necessário para realizar a prova. Isso fez com que os outros competidores ficassem sem nada e não demorou até que um barraco tomasse conta do programa.

Tensões à parte, os competidores que não se deram bem no Teste de Fogo - como Kaká, por exemplo - tiveram que duelar no Desafio de Eliminação, que os obrigou a fazer um prato com peixes e frutos do mar usando somente uma churrasqueira.

Quem se saiu bem no desafio foi Marê Araújo, que ainda conquistou a Faca de Ouro. Mas quem não teve tanta sorte assim foi o próprio Kaká, que não agradou os jurados com seu prato e acabou sendo eliminado da competição. Que reviravolta, né?