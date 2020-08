06/08/2020 | 10:11



Anitta está dando o que falar nesta quarentena! Depois de terminar o namoro com Gui Araújo, a cantora embarcou para Europa para curtir muito a volta para a solteirice! Na Croácia, a cantora publicou uma foto em que aparece posando com um shorts bem curtinho e com um biquíni todo colorido.

Na legenda, Anitta apenas escreveu: Em paz!.

Mas se enganou quem achava que o que mais chamou a atenção da publicação foi o corpão que a beldade está exibindo pelas ruas da Croácia.

Na caixa de comentários, Lucas Omulek, apontado como seu novo affair e com quem está curtindo a viagem, deixou um comentário superfofo, um emoji de coração, indicando que havia aprovado a postagem.

Será que esse casal é real?