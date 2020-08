Em péssima noite ofensiva, Lakers perdem para o Thunder na NBA

06/08/2020 | 08:35



O Los Angeles Lakers sofreu uma dura derrota na rodada de quarta-feira ao perder para o Oklahoma City Thunder por 105 a 86, no complexo da Disney, em Orlando, local escolhido para receber a conclusão da temporada 2019/2020, em função da pandemia do coronavírus. Já o atual campeão Toronto Raptors ganhou mais uma vez.

Chris Paul terminou com 21 pontos, sete rebotes e seis assistências, Danilo Gallinari anotou 19 e Steve Adams acrescentou 19 para o Thunder, que nunca esteve atrás no placar e ganhou pela primeira vez dos Lakers nesta temporada, após três derrotas. O Thunder agora soma 42 triunfos em 67 jogos, empatado com o Houston Rockets na quinta posição na Conferência Oeste.

LeBron James finalizou com 19 pontos e 11 rebotes pelos Lakers, que somam 51 vitórias em 67 jogos, mas que ganharam duas e perderam outras duas na "bolha". Com a pontaria ruim, o time converteu apenas 5 de 37 das tentativas de três pontos e 35% dos arremessos de quadra. Já Anthony Davis anotou apenas nove pontos.

Com 21 pontos e dez assistências de Fred VanVleet, os Raptors venceram o Orlando Magic por 109 a 99. O time canadense, com 49 triunfos em 67 duelos, ganhou as últimas sete partidas, incluindo os três que disputou no complexo da Disney. A derrota impediu o Magic de assegurar antecipadamente sua vaga nos playoffs. E o time ainda perdeu Aaron Gordon, lesionado.

No jogo com sua maior pontuação desde 1992, o Boston Celtics venceu fácil o Brooklyn Nets por 149 a 115. Para isso, contou com sete jogadores anotando ao menos dez pontos, com Jaylen Brown sendo o seu cestinha, com 21.

O Memphis Grizzlies segue sem vencer na "bolha" após perder para o Utah Jazz por 124 a 115. Primeiro caso de coronavírus na liga, Rudy Gobert conseguiu um "double-double" pela equipe de Salt Lake City, a quarta colocada do Oeste, com 21 pontos e 16 rebotes. Ja Morant liderou os Grizzlies com 20 pontos e nove assistências.

O Philadelphia 76ers venceu o Washington Wizards por 107 a 98, com 30 pontos e 11 rebotes de Joel Embiid, mas perdeu Ben Simmons, com uma lesão no joelho. E o Denver Nuggets contou com 30 pontos e 15 rebotes de Michael Porter Jr. para derrotar o San Antonio Spurs por 132 a 126.

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Sacramento Kings x New Orleans Pelicans

Milwaukee Bucks x Miami Heat

Phoenix Suns x Indiana Pacers

Dallas Mavericks x Los Angeles Clippers

Denver Nuggets x Portland Trail Blazers

Houston Rockets x Los Angeles Lakers