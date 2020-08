Federação planeja adaptar Copinha-2021 pós-pandemia

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



06/08/2020 | 00:04



A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2021 deverá ser afetada pelo novo coronavírus. Entretanto, a competição deverá ser mantida. Pelo menos essas são as considerações do vice-presidente da FPF (Federação Paulista de Futebol), o ex-jogador e tetracampeão do mundo Mauro Silva, quando questionado sobre o torneio de base, que acontece tradicionalmente em janeiro.

“A gente espera poder realizar a Copa São Paulo, como todos os anos. É competição importante para a Federação. Talvez a gente tenha que adaptar o tamanho, não sei se vai dar para trabalhar com tantos clubes como nos últimos anos (foram 128 times em 2020), mas a gente tem alguns meses pela frente e espera que até lá o ambiente de saúde seja totalmente diferente do que a gente está vivendo hoje”, disse o dirigente ao Diário.

Mauro Silva falou ainda da intenção em se realizar o Paulista sub-20 neste ano, para dar oportunidade a garotos e times. “As categorias de base são o futuro dos clubes pós-pandemia, com essa perda de receita, o jogador formado na base é mais barato, com identidade maior com clube e cidade. Este é ativo muito importante e gosto muito quando clubes focam no processo de formação e usam jogadores da base.”