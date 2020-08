Thiago Auricchio pede Delegacia da Mulher em Ribeirão Pires

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



06/08/2020 | 00:10



O deputado estadual Thiago Auricchio (PL), com domicílio eleitoral em São Caetano, protocolou junto ao governo do Estado indicação para que Ribeirão Pires tenha uma DDM (Delegacia em Defesa da Mulher).



O pedido partiu de sugestão do ex-prefeito de Ribeirão e hoje pré-candidato do PL na corrida eleitoral local, Clóvis Volpi. Thiago participou na noite de terça-feira de uma live promovida pelo ex-chefe do Executivo e o assunto veio à tona.



Na indicação, Thiago diz que a abertura de unidade específica de atendimento às mulheres vítimas de crimes “se faz urgente”. “Irá garantir um atendimento muito mais próximo às vítimas de violência, fortalecendo os direitos das mulheres da cidade. Nunca é demais lembrar que a delegacia não tem apenas a função de investigar os agressores, mas também a de amparar as vítimas, explicando e defendendo suas prerrogativas”, sustentou o deputado. “A medida, uma vez implantada, certamente irá encorajar aquelas que sofrem com violência a denunciarem o ocorrido”, emendou.



Recentemente, Thiago intermediou a chegada de uma DDM para São Caetano. As obras de adequações devem ser entregues neste mês.