Regina vira alvo na chapa de Pretinho

Raphael Rocha



06/08/2020 | 00:01



Há algumas semanas, esta coluna mostrou que gente do governo do prefeito Lauro Michels (PV), em Diadema, está cada vez mais ressabiada com a pré-candidatura ao Paço do presidente da Câmara de Diadema, Pretinho do Água Santa (DEM). Há uma ala que aponta dificuldade em levar o nome de Pretinho a alguns setores da sociedade local. Mas o que tem crescido também internamente é a insatisfação sobre a companheira do democrata na chapa, a ex-deputada Regina Gonçalves (PV). Regina foi alçada à condição de vice do democrata pelas mãos de Lauro. A base do governo nunca nutriu amores por Regina – elogia a verde tecnicamente, mas não esconde ressalvas pelo trato político – e, diante do fato de a pré-candidatura ao Paço de Pretinho ainda encontrar resistências, começou a surgir um movimento para trocar a verde. A ideia sustentada por alguns é abrir a chapa e aglutinar forças que hoje estão desgarradas e mantêm candidatura própria.



BASTIDORES

Homenagem – 1

A Câmara de São Bernardo voltou ontem com as sessões ordinárias e analisou pedidos de denominação de espaços públicos. O que mais chamou atenção foi a homenagem a Antonio Vinturini, que dará nome ao terminal rodoviário do bairro Batistini. Vinturini é pai de José Carlos Vinturini, sócio do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), na Ponto Bom Participações, empresa que o tucano utiliza para compra e venda de imóveis. José Carlos também é assessor especial de gabinete da liderança do PSDB na Assembleia Legislativa, setor capitaneado pela deputada estadual Carla Morando (PSDB), mulher do prefeito. “A denominação do próprio municipal em causa na pessoa do homenageado é mais do que justa e merecida em face de sua trajetória de vida empresarial e de cidadão envolvido com o desenvolvimento do bairro Batistini, bem como com a melhoria de vida das pessoas, deixando um legado de cooperação e solidariedade e progresso do município”, justificou a Prefeitura.

Homenagem – 2

É a segunda honraria do tipo concedida a Antonio Vinturini, pai de José Carlos Vinturini, sócio do prefeito Orlando Morando (PSDB), de São Bernardo. Em 2010, o vereador Ary de Oliveira (PSDB) sugeriu o nome do empresário para denominar a inspetoria regional Batistini/Alvarenga da GCM (Guarda Civil Municipal), prédio sob responsabilidade da Secretaria de Segurança Urbana. “Dedicou-se ao desenvolvimento do bairro Batistini, integrou a comissão de moradores do bairro, a qual reivindicava, junto aos poderes constituídos, melhorias para a região. Foi um dos responsáveis pela instalação da rede de energia elétrica no bairro Batistini”, justificou Ary, à ocasião.

Homenagem – 3

Outro homenageado foi o ex-deputado estadual Waldir Cartola, pai do vereador Pery Cartola (PSDB), de São Bernardo. Cartola dará nome ao Centro de Zoonoses e Proteção Animal, localizado na Avenida Doutor Rudge Ramos. Na justificativa, a Prefeitura disse que a trajetória do homenageado é “dedicada à vida pública nos seus mais diversos segmentos. Ocupante de vários cargos na administração municipal, o Waldir Cartola é pai do vereador e ex-presidente da Câmara Pery Cartola. Durante seu mandato como deputado estadual, entre 1995 e 1999, elaborou proposituras de grande relevância para a cidade e os moradores de São Bernardo. Morreu em fevereiro deste ano, aos 80 anos”.

Covid e impeachment

Pré-candidato a prefeito pelo PSL em Mauá, o vereador Professor Betinho gravou vídeo em frente ao hospital de campanha com insinuações sobre seu diagnóstico de Covid-19 e a votação do processo de impeachment do prefeito Atila Jacomussi (PSB), ocorrida na terça-feira – a casa absolveu o socialista. Segundo Betinho, a confirmação de Covid aconteceu horas antes da sessão e assustou sua família. Depois, ele fez exame em rede particular, que apontou que ele não estava com novo coronavírus. “Não quero crer que eu tenha sido tirado da votação pela secretária adjunta de Saúde”, disse Betinho, que prometeu acionar o Judiciário para anular a sessão e votar no impeachment de Atila – ele declarou ser favorável à cassação do socialista. Depois, Betinho apagou o vídeo.

Coxinha com jabá

O vereador Jander Lira (DEM), de São Caetano, vai propor à coordenação da pré-campanha do ex-vereador Fabio Palacio (PSD) à Prefeitura que o vereador Chico Bento (PP) seja o vice do pessedista. Há algumas reuniões, comentou-se que a chapa precisaria de um perfil mais popular e, diante das recentes condenações do ex-prefeito Paulo Pinheiro (DEM), que podem atrapalhar os planos eleitorais, Chico cairia como uma luva. “A cidade tem muitos nordestinos e filhos de nordestinos. É preciso dialogar com essa parte da população”, disse Jander. Chico é nascido em Simões, no Piauí.