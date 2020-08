Policiais prendem traficante em São Bernardo

Mauricio Silva

Do Diário do Grande Abc



05/08/2020 | 20:42



Um homem (cujo a identidade não foi revelada) foi preso por policiais do 6º Baep (Batalhão de Operações Especiais de Polícia) na noite de ontem (4) na rua Maria Copeinski, Bairro dos Casa, em São Bernardo.

Segundo a ocorrência os agentes faziam ronda pelo bairro para combater o tráfico de entorpecentes na região,quando visualizaram o suspeito sentado em uma cadeira com uma sacola. Após a tentativa de abordagem o traficante jogou a sacola no telhado da vizinha e saiu correndo, sendo detido em seguida.

Com autorização da vizinha os policiais subiram no telhado e acharam a sacola com um tablete de maconha, de aproximadamente 1,11 quilo.

Preso em flagrante, ele foi levado ao 3º DP (Assunção) onde o boletim de ocorrência foi registrado.