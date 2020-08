Lauro entrega viaturas alugadas para a GCM

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



05/08/2020 | 20:09



O prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), entregou na terça-feira seis novas viaturas para a GCM (Guarda Civil Municipal). Os automóveis, porém, não vão compor a frota da corporação permanentemente porque são veículos alugados, e não comprados. A Prefeitura terá devolvê-los no final do ano, a não ser que a próxima gestão prorrogue o contrato.

Ao todo, a gestão verde aceitou pagar R$ 246,1 mil por seis unidades de Jeep Renegade Sport, todos zero-quilômetro e de modelo 2020. Os veículos serão fornecidos por seis meses à GCM pela empresa CS Brasil Frotas Ltda, com sede em Mogi das Cruzes. Além de alugados, os carros também não são da cidade, mas foram emplacados na Capital.

Na terça, os Renegades foram enfileirados na Praça Lauro Michels e colocados à mostra em ato público promovido por Lauro e que contou com a presença de diversas autoridades. “Hoje é um dia muito importante para segurança pública da cidade, são viaturas novas, adequadas e adaptadas, com tecnologia embarcada. Com isso, vamos garantir efetividade e um patrulhamento ostensivo com maior abrangência na cidade a partir de hoje”, celebrou o secretário de Defesa Social da cidade, Paulo Alexandre Fagundes.

Em sua fala, o prefeito também comemora a entrega, sugerindo que os veículos foram adquiridos pela corporação. “Vai ter mais operacionalidade nas ações, e segurança porque é são carros novos, zero-quilômetro. É tudo feito para poder ajudar a população a ter um pouco mais de paz e sossego”, diz Lauro, que também anunciou a entrega de outros equipamentos à GCM, como coletes à prova de bala.

Entre as autoridades que acompanharam o ato estava o presidente da Câmara, Pretinho do Água Santa (DEM), que será o candidato do governo ao Paço na eleição de novembro. Além do parlamentar também esteve presente o deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos), que ainda não havia participado de eventos públicos ao lado de Lauro e Pretinho juntos. Inicialmente escolhido como candidato à sucessão, Márcio rejeitou o convite em ser o prefeiturável mas ainda aguardava aceno do prefeito para ajudar na campanha governista.

Questionado sobre o motivo de ter alugado os veículos, o governo Lauro informou que realizou “estudos que apontam a modalidade com maior economicidade”. “Diversos municípios já utilizam essa modalidade de locação para a frota, já que os veículos possuem seguro e manutenção inclusos no valor da locação, além da disponibilidade de carro reserva preparado como viatura à disposição para integrar a frota em caso de baixa para manutenção”, disse o Paço.