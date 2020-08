Flórida ultrapassa meio milhão de casos de covid-19

05/08/2020 | 19:00



O Estado da Flórida chegou nesta quarta-feira, 5, a total de 502.739 mil casos de covid-19, de acordo com dados divulgados hoje pelo Departamento de Saúde do Estado, que registrou 5.409 novos casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas e 225 mortes. Já vieram a óbito o total de 7.627 pessoas devido a complicações do novo coronavírus no Estado.

A França registrou hoje o maior aumento diário do número de infecções do novo coronavírus nos últimos dois meses, com o registro de 1.695 casos nas últimas 24 horas. O maior aumento desde 30 de maio, quando foram registrados 1.828 casos diários no país, segundo dados publicados pela Agência Nacional de Saúde e divulgados pela CNN

O país registra o total de 180.037 mil casos de covid-19 confirmados e 30.176 mortes, de acordo com o Ministério da Saúde francês.

O Ministério da Saúde da Espanha registrou hoje o maior número de infecções desde que o lockdown no país foi suspenso, em junho, segundo a agência de notícias Reuters. De acordo com o Ministério da Saúde, são 1.772 novas infecções por covid-19 nesta quarta-feira. O país registra total de 305.767 mil casos confirmados e 28.499 mortes desde o início da pandemia.

Segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins, o Estados Unidos registraram o total de 4.804.822 contaminações e 702.903 óbitos, sendo o país que mais registrou casos de covid-19 em números absolutos. De acordo com a universidade, os casos de covid-19 em todo o mundo ultrapassaram a marca de 18.635.877. Já as mortes são mais de 702.903.

Ainda de acordo com a Johns Hopkins, países que registram maior número de infecções por covid-19 em números absolutos, após os EUA, são o Brasil (2.801.921), Índia (1.908.254), Rússia (864.948) e África do Sul (529.877).