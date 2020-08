Andrea Beltrão abre o jogo sobre idade e cirurgias plásticas: - Já fiz, adorei, mas não faço nunca mais

05/08/2020 | 17:11



Andrea Beltrão abriu o jogo sobre a sua relação com o seu corpo, idade e vida a dois com o marido, Maurício Farias, em entrevista para o jornal O Globo. Aos 56 anos de idade, a intérprete de Hebe Camargo revelou que não tem problemas com a passagem do tempo, e que todas as marcas da idade que possui são sinais de tudo o que viveu em sua trajetória.

- Eu lido bem com a passagem do tempo. Não tenho angústia com isso. Quando vejo minhas fotos mais jovem, acho legal, bonitinho, mas percebo que a pele já mudou, percebo os vincos do rosto. São meus. É tudo que eu vivi, minha história.

A atriz também abriu o jogo sobre intervenções estéticas, e disse que apesar de já ter feito uma cirurgia plástica no passado, não faria mais procedimentos atualmente.

Já fiz uma pequena plástica, adorei o resultado, mas não faço nunca mais. Agora deixa a vida me levar. Fiz quando achei que ia ser legal, e foi. Não tenho mais essa vaidade. Mas não tenho nada contra.

A atriz, que pratica natação, corrida e ginástica diariamente, também abriu o jogo sobre o casamento com Maurício, que já dura 26 anos e com quem é mãe de Rosa, Francisco e José. Segundo Andrea , Marieta Severo a ensinou que o relacionamento é uma construção diária, ensinamento que ela aplica ao seu próprio matrimônio.

- Quase todos os dias, olho para a gente e penso: Que coisa ainda estarmos aqui, a vida ainda estar boa. Casamento é tudo construção, todo dia. Isso aprendi muito com a Marieta. Cada dia é um dia novo.