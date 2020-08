Giovanna Lancellotti fala sobre assédio que sofreu aos 14 anos de idade: - Fiquei Nervosa

05/08/2020 | 17:10



A atriz Giovanna Lancellotti participou de uma live da Vogue Brasil para falar sobre sua carreira e aprendizados da quarentena na última terça-feira, dia 4. Durante o bate-papo, Giovanna acabou revelando uma memória conturbada de um assédio que sofreu quando tinha 14 anos de idade:

- Eu estava em um ônibus a caminho de Ribeirão Preto, onde meu pai mora, quando um cara sentou ao meu lado e começou a se masturbar. Fiquei muito nervosa e liguei para minha mãe disfarçadamente. Ela me disse para olhar e ter certeza do que o homem estava fazendo. Aí, ela me mandou sentar no banco de trás.

E continuou:

- Eu lembro que eu fui lá para trás do ônibus, chorando, e sentei do lado de um outro cara. Eu sentei do lado dele e ele perguntou o que tinha acontecido, eu contei e sabe o que ele falou para mim? Ele falou: Calma, fica tranquila, é que você muito novinha. Quando você ficar mais velha você vai gostar de ver essas coisas. Juro por Deus (...) Eu lembro que uma moça que estava lá, se solidarizou com a situação e avisou o motorista e o cara foi expulso do ônibus, continuou a atriz.