Ellen Pompeo diz priorizar vida doméstica

05/08/2020 | 16:12



Conhecida por protagonizar a série Greys Anatomy, a atriz Ellen Pompeo revelou que o principal motivo de não ter saído da produção foi a escolha de priorizar uma estabilidade financeira e sua vida doméstica. Ela destacou os efeitos positivos do programa e não descartou continuar a carreira após o fim da série.

Ellen participou do podcast Jemele Hill is Unbothered, apresentado pela jornalista Jemele Hill, e contou porque permanece na série, que estreou em 2005. "Eu fiz a escolha, de ficar no programa. Para mim uma vida doméstica saudável era mais importante do que minha carreira", explicou a atriz.

Ela contou que não cresceu em um ambiente "particularmente feliz" e, por isso, buscou a felicidade em sua vida doméstica: "era algo que eu precisava para preencher um buraco no meu coração". Nesse sentido, Ellen, que é a atriz mais bem paga de uma série dramática na TV americana, comentou que tomou a decisão de ganhar dinheiro, permanecendo no programa, em vez de procurar papéis criativos para atuar.

"Se eu tivesse entrado na série com 25 anos, eu provavelmente teria saído com 31, 32. Com 40, eu não queria sair por aí, procurando por coisas, implorando. Eu tentei ver a série como a bênção que era", explicou Ellen, que começou a atuar em Greys Anatomy aos 33 anos. Atualmente ela é casada e tem três filhos, Stella, Sienna e Eli.

Apesar de preferir a estabilidade, a atriz destacou os benefícios de ter continuado na série, em especial a oportunidade de falar sobre o racismo sistêmico na área da saúde, algo que ela quer continuar a desenvolver.

Mesmo falando que poderia encerrar a carreira com o fim de Greys Anatomy, Ellen disse que "está aberta a qualquer coisa", e que, no momento, está "em paz" com sua situação.