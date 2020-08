Kim Kardashian e Kanye West viajam para fortaleza em ilha tropical para tentar salvar o casamento, diz site

05/08/2020 | 16:11



Kim Kardashian parece estar disposta a dar uma última chance ao seu relacionamento com Kanye West. Após o rapper dizer que a esposa pensou em abortar a filha mais velha do casal, North, e que sua família queria interná-lo, o casal viajou para férias bem discretas com o objetivo de tentar salvar o casamento.

Segundo o site TMZ, Kim, Kanye e os quatro filhos do casal viajaram para uma ilha tropical fora dos Estados Unidos, e ao contrário das viagens que o clã Kardashian-Jenner normalmente faz, estas férias têm uma regra: nada de fotos. Fontes contaram à publicação que o casal está em uma verdadeira fortaleza, tão afastada que é praticamente impossível que alguém chegue perto sem ser identificado.

Já o jornal The Sun revelou que Kim deve levar o pastor Rich Wilkerson, que celebrou o casamento dos dois em 2014, para o local para conversar com Kanye - e que a primeira ideia da empresária era, na verdade, a sua própria mãe, Kris Jenner.

- Kim queria levar sua mãe, mas não queria que Kanye se sentisse pressionado. Ela está planejando levar Rich Wilkerson, o pastor que os casou, junto com sua esposa - ou, se Kanye não quiser, fazer uma vídeo chamada com ele. Ele é alguém em quem Kanye confia.

Será que eles vão se resolver?

Azealia Banks

Já a polêmica Azealia Banks também decidiu dar a sua opinião sobre as recentes declarações de Kanye a respeito da filha. Em uma live no Instagram, a rapper criticou o marido de Kim pela forma como se referiu à North, dizendo que ela pode sofrer no futuro por conta das declarações do pai sobre a mãe querer abortá-la.

- Talvez seu intuito era envergonhar a Kim ou a si mesmo, não sei, mas porque você faria isso com uma criança? O que você acha que vai acontecer quando a North voltar para a escola, e as crianças começarem a provocá-la?

Ela também criticou a ideologia anti-aborto de Kanye, e afirmou que ele é um homossexual não assumido! Azealia ainda disse que sabe de algumas coisas a respeito do rapper.

- Essa é a primeira coisa que um homossexual não assumido faz. Ele procura uma igreja para ver se consegue se livrar de seus demônios. Mas eu vou te expor. Eu sei de muitas m****s homossexuais que você já fez. Você não é bipolar! Você só não se ama e tem medo de sair do armário, porque teme que isso afete sua imagem no mundo do hip hop. Esse é um segredo que está escondido há muito tempo, que você é um homossexual no armário. Então deixe seus filhos, sua esposa e mulheres negras fora disso. Você está tentando medicar a homossexualidade. Eu nunca te odiei mais do que odeio agora. Vá se f***r. Você precisa ser banido de ver seus filhos, porque, honestamente, não sei o que te fez pensar que seria ok falar aquilo pro mundo.