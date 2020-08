Após polêmica com Kanye West, Snoop Dogg afirma que sente algo sinistro em casa das Kardashians

05/08/2020 | 16:11



O mês de julho foi bem agitado para a família Kardashian, já que Kanye West fez uma série de desabafos sobre a esposa, Kim Kardashian, e a sogra, Kris Jenner, inclusive afirmando que elas queriam interná-lo. Agora foi a vez de Snoop Dogg dar a sua opinião sobre a casa do clã Kardashian-Jenner.

Em entrevista para o programa Breakfast Club, o rapper contou que sente algo sinistro na casa da família - provavelmente se referido à casa da matriarca Kris - e, assim como Kanye fez em seu desabafo, citou o filme Corra!

- Aquele filme Corra! tem algumas semelhanças com aquela casa. E eu não desgosto de ninguém, mas estou olhando para as estatísticas dos homens que entram lá, e a forma como eles saem de lá. Não é certo. Estou errado em dizer isso? Não, porque é um fato. Eu não estou falando de ninguém em específico. Eu só estou falando que acontece alguma coisa sinistra por lá. Eu já fui convidado para lá diversas vezes, mas eu nunca fui.

O rapper, no entanto, garantiu que não tem problema com nenhuma das mulheres da família, e que inclusive é amigo de algumas delas, mas que mesmo assim tem essa sensação estranha.

- Eu fecho com a Khloé [Kardashian], ela é minha amiga, eu amo Kendall [Jenner], Kylie [Jenner] fecha comigo também. Eu não conheço Kourtney [Kardashian], e Kim mais ou menos? E a mãe delas é maneira pra caramba comigo, então eu não tenho problemas com ninguém naquela casa. Não tenho um problema com ninguém naquela casa, só estou dando a minha perspectiva. Soa estranho quando um negão vai naquela p***a, ele não volta do mesmo jeito. É tipo quando o Superman vai para o telefone, ele vai tipo Clark Kent, mas volta como Superman.