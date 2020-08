Katy Perry abre o jogo sobre a depressão e detalha como é estar grávida em meio a uma pandemia: - Montanha-russa emocional

05/08/2020 | 16:10



Gravidíssima, Katy Perry é a capa da mais nova edição da revista People! Em entrevista, a cantora abriu o jogo sobre a sua saúde mental que foi afetada esse ano. Ela, que espera o seu primeiro bebê, fruto do relacionamento com Orlando Bloom, teve que passar pela gravidez no meio de uma pandemia. Além disso, a estrela adiou o seu casamento e o lançamento de seu mais novo álbum, que agora será divulgado no dia 28 de agosto:

- Todos os dias suas opções mudam e você não sabe o que é o que. Especialmente estar grávida em uma pandemia, é uma montanha-russa emocional.

Katy ainda diz que sobreviveu aos

anos mais sombrios de sua vida e que agora consegue lidar com qualquer dificuldade. E esse período, aliás, ela descreve como um pesadelo:

- Você sente que está sendo atacado e não consegue acordar.

Ela ainda fez um tratamento em uma organização não-governamental

dedicada à educação transformadora de adultos, crescimento espiritual e dimensões pessoais de liderança. Sobre o que aprendeu, a jurada de American Idol diz:

- Todos temos conversas negativas acontecendo na sua cabeça que podem tomar as rédeas. Você tem que tomar as rédeas de volta e eu definitivamente fiz isso.

Ela ainda continua, falando que a devastação que sentiu finalmente a fez enxergar as prioridades:

- Isso me tirou desse ciclo desesperado de ser a melhor estrela pop de todos os tempos. Eu realmente quero ser um ser humano e ter a dimensão da vida. Agora, eu vivo a vida e trago vida ao mundo. Encontrar gratidão nesta dor tem sido uma jornada real, mas o resultado vale a pena, concluiu.