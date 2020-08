Moraes Moreira será homenageado pelos Novos Baianos em live

05/08/2020 | 16:08



Na primeira reunião do grupo depois da morte de Moraes Moreira, seu principal compositor, os Novos Baianos anunciam que farão uma live e no próximo sábado, 8, às 17h30. O show com Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e Galvão será exibido no canal do YouTube da marca de cerveja Devassa. Os artistas vão se reunir no Rio de Janeiro, em um ambiente que remete ao sítio folclórico dos anos 70, onde o grupo vivia em comunidade.

As arrecadações serão destinadas ao Retiro dos Artistas, que abriga idosos que passaram pela cena cultural do Brasil, para o Cortejo Afro, grupo que faz apresentações ligadas à cultura africana e que possui mais de 130 integrantes, entre produtores e familiares que estão há mais de 120 dias sem trabalhar.

Um dos diretores do projeto, Gabriel DAngelo, fala sobre o projeto: "Temos um histórico de incentivo à música brasileira e, nesse momento, encontramos uma maneira de contribuir de uma forma efetiva e imediata para toda a cadeia que faz os shows acontecerem".