Atriz Jessica Ellen testa positivo para coronavírus

05/08/2020 | 15:57



Jessica Ellen testou positivo para o novo coronavírus há algumas semanas, informou sua assessoria de imprensa nesta terça-feira, 5. A atriz faz parte do elenco de Amor de Mãe.

"Confirmamos que a atriz Jessica Ellen testou positivo no meio de julho e, embora não tenho apresentado sintomas do Covid, cumpriu uma quarentena rigorosa. Esta semana deve fazer outro teste de rotina para confirmar que está livre do vírus e então se preparar para seus compromissos profissionais", informou comunicado.

Ainda nesta tarde, ela publicou stories em seu Instagram anunciando uma participação no Conversa com Bial que deve ir ao ar nas próximas semanas. "A gente se arruma para ficar dentro de casa", brincou.

A novela Amor de Mãe está prevista para retornar ao ar apenas em 2021 - antes, a Globo reprisará A Força do Querer. Recentemente, a data prevista para a retomada das gravações havia sido definida em 10 de agosto (clique aqui para ler uma entrevista com Silvio de Abreu sobre a retomada das filmagens na emissora).

Procurada, a asssessoria da Globo informou: "Sobre as gravações da novela, nunca confirmamos uma data de retomada. Dia 10 é sim um dos cenários e continua sendo uma possibilidade. Os cronogramas previstos de gravação não sofreram qualquer modificação."

Na trama, Jessica Ellen dá vida à personagem Camila, filha de Lurdes (Regina Casé) e casada com Danilo (Chay Suede).