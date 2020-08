TRF-3 marca data para analisar ação contra Atila na Prato Feito

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



05/08/2020



O desembargador federal Mauricio Kato, do TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região), incluiu na pauta do dia 20 o pedido do MPF (Ministério Público Federal) para abrir processo formal contra o prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), por lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Se a Justiça Federal atacar a denúncia do MPF, Atila vira réu no âmbito da Operação Prato Feito.

O despacho foi assinado nesta quarta-feira pelo desembargador. O MPF ajuizou em junho de 2018 a ação contra Atila, com base em inquérito conduzido pela PF (Polícia Federal), que já havia indiciado o socialista.

Atila foi um dos alvos principais da Operação Prato Feito, deflagrada em maio de 2018. Ele foi acusado pela PF e pelo MPF de liderar esquema em Mauá de desvio de recursos públicos em contratos da merenda escolar, em operação capitaneada pelo então secretário de Governo, João Gaspar (PCdoB). Na casa de Atila, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram R$ 87 mil em dinheiro vivo escondidos em panelas na cozinha do político. Na residência de Gaspar, foram achados outros R$ 588,4 mil e US$ 1.300, além de quase 3.000 euros.

À ocasião, o MPF discorreu que denunciou Atila por ocultação e lavagem de dinheiro “uma vez que os denunciados foram presos em flagrante delito ocultando grande quantia em dinheiro proveniente de infrações penais. Já os crimes de fraude em licitações e corrupção, estão sendo apurados em inquéritos policiais com diligências ainda em andamento”.

Atila ficou preso até setembro daquele ano, solto por força de habeas corpus concedido pelo ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Em dezembro, outra operação policial, a Trato Feito, desdobramento da primeira, levou o socialista de volta à prisão – ele foi acusado de desviar recursos de outros contratos da Prefeitura para pagar mensalinho a vereadores da base e a empresários da cidade. O socialista foi solto em 2019, retornou à cadeira em setembro daquele ano e, desde então, segue como prefeito – organiza, inclusive, sua campanha à reeleição.

O prefeito de Mauá nega todas as acusações. Especificamente sobre o dinheiro encontrado em sua casa, alegou à época que se referia a valores de pensão recebidos pelo filho Iago.

O Diário entrou em contato com a defesa de Atila e aguarda manifestação.