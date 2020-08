Anchieta tem trânsito lento no sentido Litoral

Do dgabc.com.br



05/08/2020 | 15:14



O motorista que segue pela Anchieta no sentido Litora enfrenta tráfego lento, do km 36 ao km 40, reflexo de uma carreta quebrada sobre a faixa de rolamento, de acordo com informações da Ecovias, concessionária que administra a via. Pelo mesmo motivo, há lentidão na Interligação Planalto, da Imigrantes para a Anchieta, do km 3 ao km 1.



Tráfego segue normal em todas as demais rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes).

O tempo está bom e a visibilidade é boa.



A pista norte da via Anchieta está bloqueada no trecho de serra para obras. Por isso, o SAI está em Operação 5x3. Para a descida, os motoristas utilizam a pista sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra é realizada apenas pela pista norte da rodovia dos Imigrantes.



O Sistema Anchieta-Imigrantes é formado pelas rodovias Anchieta, dos Imigrantes, Padre Manoel da Nóbrega, dos km 270 ao km 292 (Praia Grande), e Cônego Domênico Rangoni (ex Piaçaguera - Guarujá).