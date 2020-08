Grazi Massafera treina com personal após quatro meses e revela que não está penteando o cabelo na quarentena

05/08/2020 | 15:10



Após quatro meses em quarentena, Grazi Massafera voltou a treinar presencialmente com o seu personal trainer, Chico Salgado. O professor, que trabalha com celebridades como Ingrid Guimarães e Angélica, publicou uma foto nesta quarta-feira, dia 5, em que ele e a atriz aparecem usando máscaras e bem distantes um do outro durante um treino ao ar livre, e escreveu na legenda:

Com muitas saudades dela, e muitas saudades de arrancar o couro dela também. Quase quatro meses sem treinos presenciais, agora vamos nos habituando ao novo normal.

Quarentena

Grazi Massafera também será uma das convidadas do programa Além da Conta, do canal GNT, que irá ao ar nesta quarta-feira, dia 5, às 22 horas, e Ingrid Guimarães, a apresentadora da atração, publicou alguns trechos da conversa que teve com a atriz. Grazi revelou, por exemplo, que quando chegou ao auge do sucesso quase caiu teve depressão, por já ter realizado todos os sonhos de sua mãe, Cleuza Soares, e que hoje em dia não se preocupa mais com os padrões de beleza.

- Teve um momento que eu fiquei com um vazio e caí em um buraco e quase deprimi. Porque realizei os sonhos da minha mãe. Ela era, é, uma mulher muito bonita, era muito elogiada na rua, só que considera hoje que deveria ter feito algo a mais com a beleza dela. Então, ela botou em quem essa carga? Na menina que ela teve. Quando entrei no Big Brother, extrapolei o que ela tinha sonhado para mim. E aí, fui trabalhando para conquistar algo financeiro para nós. E quando conquistei isso, fiquei em um buraco. Olha que louco! Ela para eu ter conquistado e: uhul, mas fiquei em um buraco. E vi que era quando já tinha conquistado tudo que minha mãe tinha sonhado e que eu já ia ter que conquistar por mim mesma. Eu acho que estética passa, padrões mudam e a gente que vai sofrer. Isso foi me fazendo entender que danem-se os padrões de beleza.

A atriz, que atualmente namora Caio Castro, também revelou que, durante a quarentena, não está nem penteando os cabelos, e que prefere ficar ao natural o máximo possível.

- Eu tomava um banho, escovava os dentes e passava um perfume, mas nem penteava o cabelo. Esqueci esse assunto. E amei. Hoje fiz uma maquiagem porque tinha a gravação. Mas não, eu não gosto mais. Fui Miss, né. Então acho que fui over e agora não quero nada. Eu prefiro cuidar da pele, me alimentar direito e poder me libertar de tudo isso.