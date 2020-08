No Rio Grande do Sul, filha de repórter de filial da Globo invade programa ao vivo

05/08/2020 | 15:11



Trabalhando em casa, Daniel Scola estava em uma transmissão ao vivo no Bom Dia Rio Grande, programa da RBS TV, filial da Globo no Rio Grande do Sul, quando sua filha, Jojo, fez uma participação inesperada! o repórter estava falando sobre a flexibilização da quarentena quando foi interrompido pela filha que chamava pelo papai.

- Já vamos!, respondeu Daniel na esperança que a filha o esperasse terminar a transmissão, mas a garotinha continuou falando:

- Esse é o risco de fazer a participação em casa, né?, brincou Scola.

Depois de alguns segundos, o jornalista pegou a filha no colo e a menina explicou o que queria:

- Eu quero uma foto!

- Tu quer uma foto? Tu tá ao vivo na RBS TV!, Daniel respondeu à filha.

O momento garantiu boas risadas para a âncora Simone Lazzari e também para os telespectadores.