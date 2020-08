Padre Fábio de Melo surpreende internautas ao revelar que fez uma tatuagem

05/08/2020 | 13:10



O padre Fábio de Melo usou as redes sociais para anunciar que fez uma tatuagem de abelha na mão. Em seu Instagram, ele contou que deu à abelha o nome de sua mãe, Ana, e que o desenho será o seu sinal, além de uma lembrança sobre o momento que estamos vivendo devido à pandemia do novo coronavírus.

Segundo ele, a ideia da tatuagem surgiu porque uma abelha costumava pousar nele durante as lives de suas missas dominicais:

Ela tem apenas dois centímetros. Dei a ela o nome de Ana, o mesmo de minha mãe. Tudo começou com uma abelha que ficava pousando em mim durante as lives das missas dominicais. Quem vem acompanhando já me ouviu falando sobre elas. Será meu sinal. De um tempo difícil, mas também bonito. De reclusão, de vida interior, de buscas e realizações silenciosas. O poeta tem razão: abelha fazendo mel vale o tempo que não voou... Para que eu nunca me esqueça de que o mel é fruto de dedicação, pousei, definitivamente, uma abelha em minha mão.

A publicação do padre teve mais de 500 mil curtidas e muita gente, incluindo famosos, falaram sobre o desenho. A apresentadora Eliana disse:

Ahhh padre você é tão igual a gente... amo-te.

Já Marcos Mion escreveu:

Sarado e agora tatuado? Você é meu padre!! 100%! Te amo!.