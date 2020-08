Thais Fersoza revela como consegue ter momentos românticos com Michel Teló

05/08/2020 | 13:10



Uau! Thais Fersoza, em conversa com a colunista Patrícia Kogut, relembrou a sua atuação em Estrela Guia quando era apenas uma adolescente e ainda comentou sobre seus projetos futuros, seus filhos, Melinda e Teodoro, e contou como faz para ter momentos a sós com o marido, Michel Teló, em meio à quarentena.

Primeiro, ela comentou sobre a novela, que entrou no catálogo do Globoplay, e traz Sandy como a protagonista, além de Junior fazendo uma participação especial!

- Estrela-Guia tem um significado diferenciado na minha trajetória. Eu tinha 15, 16 anos, pouca experiência na carreira e na vida. Foi bem interessante viver a minha primeira personagem rebelde, diferente de tudo o que eu tinha feito até então. Era uma rebeldia que eu nunca tive na vida. Sempre fui muito dedicada, focada e organizada, e a personagem tinha essa bagunça.

Ela, aliás, diz que era fã de Sandy e Junior quando foi escalada para a novela e continua amando a dupla até hoje:

- Quem não era fã? Eu sou ainda fã da Sandy e do Junior, do trabalho dos dois e da família deles. Quando fizemos a novela, nos aproximamos. Mantivemos contato por um tempo e depois cada um seguiu seu caminho. Mas sempre que tinha show eu ia, e era muito gostoso estar com eles. Hoje em dia, o Michel [Teló] tem muito contato com o Xororó, então, vira e mexe a gente se encontra.

Sem atuar há quatros anos, desde que esteve em Escrava Mãe, novela da Record, Thais contou que estava com um novo projeto, até que veio a pandemia. Nessa nova atração, ela abordaria temas como educação, filhos, maternidade:

- Talvez tenha sido importante para amadurecer um pouco mais a ideia, ter mais experiência e aparar arestas do projeto. Estou confiante de que no ano que vem conseguirei concretizar. É algo em que estou empenhada em fazer dar certo. Tenho esse sonho de apresentar, lidar mais diretamente com o público.

Falando em maternidade, Thais explica também como concilia o seu canal de YouTube com a rotina com os dois filhos pequenos:

- Quando o dia começa, a gente brinca aqui em casa e fala: Valendo. É uma gincana diária entre comida, casa, roupas, filhos, casamento, nós mesmos, trabalho... Enfim, é uma loucura. Mas sempre acho muito importante respeitarmos o espaço um do outro. Tem que ter o momento sozinha, tem que ter o momento do casal, tem que ter o momento dos filhos, etc. A gente estipulou rotinas. Quando fizemos isso, a coisa funcionou e ficou redondinha. Para isso funcionar é fundamental que você tenha um mega parceiro do lado, uma pessoa bacana que joga junto. Às vezes terminamos o dia exaustos? Sim. Mas é uma questão de priorizar.

Com isso, ela dá os detalhes de como faz para ter momentos a sós com o maridão:

- Temos tentando manter sempre o hábito de jantarmos juntos. Na quarentena, começamos a colocar as crianças para dormir um pouquinho mais cedo, meia hora mais ou menos, e com isso ganhamos um tempinho à noite para ficarmos juntos, sem aquela coisa de ser 11 da noite e já estarmos arrasados. Aí comemos com calma, preparamos nossa jantinha gostosa. Tem dia em que bebemos nosso vinho, assistimos a séries e filmes e fazemos o que a gente tem costume de fazer. Tem sido muito importante isso. Para se manter 24 horas dentro de uma casa, tem que ter muito respeito. Pela individualidade e pelos limites do outro. Tem que tentar entender quando o outro está precisando ficar quietinho ou está sobrecarregado.