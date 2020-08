05/08/2020 | 12:40



Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 83,631 milhões na B3 no pregão da última segunda-feira, 3. No primeiro pregão de agosto o Ibovespa fechou em leve baixa de 0,08%, aos 102.829,96 pontos. O giro financeiro ficou em R$ 30,5 bilhões.

O montante é resultado de compras de R$ 15,227 bilhões e vendas de R$ 15,144 bilhões.

No acumulado em 2020, os investidores estrangeiros já retiraram R$ 84,829 bilhões do mercado acionário brasileiro.