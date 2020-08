Sem estreia no cinema, filme Mulan será lançado direto no streaming e preço de aluguel assusta

05/08/2020 | 12:10



Após ter sua estreia adiada, o filme Mulan ficará disponível a partir do dia 4 de setembro na plataforma de streaming Disney+. O anúncio foi feito pelo CEO da Disney, Bob Chapek, numa conferência para apresentar os resultados trimestrais da empresa a investidores na última terça, dia 4, informou o Deadline.

Considerada como uma das produções mais aguardadas de 2020, Mulan estava previsto para estrear no dia 27 de março. Porém, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, sua estreia foi adiada. A data de lançamento acabou sendo postergada a cada mês, até que a opção dos cinemas foi descartada.

De acordo com a publicação, a Disney pretende cobrar 29,99 dólares, aproximadamente 160 reais, pelo aluguel do filme para os assinantes da plataforma nos Estados Unidos. Lá, a mensalidade do streaming custa seis dólares, o equivalente a 37 reais. A ideia da empresa é usar a mesma estratégia nos demais países em que a plataforma está presente, como no Canadá e Nova Zelândia, por exemplo.

Durante a conferência, Chapek afirmou que a cobrança extra tem como objetivo garantir o retorno financeiro do longa, orçado em 200 milhões de dólares, pouco mais de um bilhão de reais.

- Em vez de simplesmente oferecer o filme gratuitamente aos nossos assinantes, pensamos que conseguimos testar o que quisermos quando temos a nossa própria plataforma. Temos uma chance de aprender com isso, ele disse, acrescentando que pesquisas realizadas pela companhia mostraram que o lançamento também pode atrair mais assinantes para o Disney+.

Atualmente, o serviço não está disponível no Brasil, portanto ainda não foi divulgado se estreia também estará disponível para os fãs brasileiros. Mulan traz a chinesa Liu Yifei, uma das atrizes mais populares desta geração no país, como a protagonista, além de Donnie Yen como o mentor Tung e Jet Li como o Imperador.