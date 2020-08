Campo do Vasquinho e da Portuguesinha são revitalizados em Santo André

Matheus Moreira

Do Diário do Grande ABC



05/08/2020 | 11:47



A Prefeitura de Santo André inaugurou nesta terça-feira (4) o novo campo de futebol dos clubes Vasco e Portuguesa, localizado na Vila América. Um dos espaços esportivos mais tradicionais da cidade, o campo foi completamente revitalizado, recebendo gramado sintético profissional, alambrado, obras de drenagem, iluminação em LED, pintura e novo banco de reservas. Além disso, o estacionamento do local foi totalmente pavimentado. A Prefeitura investiu cerca de R$ 1,2 milhão nas intervenções.

"Estamos entregando mais uma realização de uma gestão que faz a verba chegar no lugar onde é necessário. Os desafios são grandes, mas esse modelo tem gerado os resultados e vamos chegando em todos os equipamentos esportivos, nas diferentes regiões da cidade", disse o prefeito Paulo Serra.

Este é mais um campo de futebol revitalizado pela Prefeitura seguindo o mesmo padrão de qualidade. Já foram revitalizados completamente os campos do Jardim Irene, Jardim Santo Alberto, Jardim Stella e Parque Erasmo Assunção.

O campo do Vasquinho/Portuguesinha seguirá recebendo o projeto Campos de Paranapiacaba, que estreou em 2019 com o objetivo levar desenvolvimento esportivo e social a 2.000 alunos das escolas públicas municipais de Santo André com idade entre 8 e 16 anos. As aulas para mais de 192 alunos do campo serão retomadas de acordo com o andamento da pandemia de Covid-19.

Vasquinho e Portuguesinha – Conhecidos no futebol amador por seus apelidos no diminutivo, os dois times trazem histórias e conquistas em Santo André.

O Vasco da Gama Futebol Clube foi fundado em 1953 e passou a utilizar o campo oficialmente a partir de 1983. São algumas décadas de trabalho com as categorias de base, tendo se sagrado bicampeão mundial sub-17. Alguns de seus talentos jogam por times profissionais da região, como o Santo André e o Água Santa, de Diadema.

A Associação Atlética Portuguesa de Santo André foi fundada em 1954 juntando amigos que trabalhavam na antiga Firestone (hoje Bridgestone) e dos bairros Vila América e Vila Pires, com sede ao lado do Vasquinho.

Após ter seu espaço requisitado para a construção de uma escola, a Portuguesinha passou a utilizar o campo do vizinho em comum acordo. A equipe é filiada não só à Liga Andreense de Futebol, mas também à Federação Paulista, disputando competições em diversas categorias.