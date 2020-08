Filho de Kourtney Kardashian raspa o cabelo e socialite dispara: Eu não estou bem

05/08/2020 | 10:11



Reign Aston Disick, filho de Kourtney Kardashian e Scott Disick, abandonou as longas madeixas que cultivava há anos! Nas redes sociais, a empresária e socialite compartilhou uma foto do filho caçula, de cinco anos de idade, com a cabeça raspada e desabafou sobre a mudança radical no visual.

Eu não estou bem!, se limitou a escrever.

No clique, Reign aparece posando com a mão na cabeça, enquanto usa um look cheio de estilo, com a camiseta da marca de roupas de seu pai e um par de tênis da grife Balenciaga.

Kourtney já teve que sair em defesa do estilo do filho após internautas criticarem a família por não ter cortado o cabelo de Reign.

Ele tem o cabelo mais lindo do mundo, disse ela para um internauta que pediu que ela cortasse os fios do garoto.

Mason, filho mais velho de Kourtney, também já usou o cabelo mais longo no passado. Com 10 anos de idade, o menino só optou por usar o cabelo mais curto em 2015. Já

Penelope, de oito anos de idade, só cortou o cabelo pela primeira vez em 2019.

Após exibir o novo visual, Reign recebeu elogios de Kim Kardashian, irmã de Kourtney: Ele está tão lindo! E até de alguns internautas, que não perderam a chance de comemorar o novo estilo do rapaz: Eu achei que esse dia nunca fosse acontecer!, disse um seguidor surpreso.