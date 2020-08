Jurados do Masterchef dividem opiniões dos internautas em novo episódio: Muita estupidez

05/08/2020 | 10:10



Os jurados do Masterchef deram o que falar na noite da última terça-feira, dia 4. Isso porque, Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella dividiram as opiniões dos internautas sobre a forma como eles vêm tratando os participantes ao longo da competição. No Twitter, muita gente criticou a postura dos chefes no programa da Band, alegando grosserias e muita estupidez.

Eu sempre me pergunto porque Jacquim é tão grosseiro. Alias, todos são. Paola e Fogaça estão menos, mas é tão desnecessário essas grosserias, destacou uma internauta.

Sempre tento ver o programa, mas é muito estupidez, apontou outra.

Parece que nessa temporada de Masterchef os chefes foram obrigados a apresentar o programa. Uma grosseria para tudo, cara feia o tempo todo, ressaltou uma terceira.

No entanto, teve gente que curtiu o episódio, dizendo:

Esse episódio do Masterchef foi o melhor da temporada, cara!!

O Jacquin sarcástico cantando parabéns em francês já valeu o episódio pra mim. Inclusive, o melhor até agora.

Mas, ainda que os jurados tenham dado o que falar, o episódio em si também rendeu assunto! Para ganhar o troféu, os participantes tiveram de passar por uma prova de tortas doces e salgadas. Em geral, todas as receitas foram muito elogiadas por Jacquin, Fogaça e Paola, mas quem venceu a primeira prova foi a quiche de bacalhau de Marcely, uma comerciante de 45 anos de idade.

Já no final, para levar o título de vencedor, Marcely e os outros três finalistas, Ana Paula, estudante de direito, Paulo Henrique, estudante de medicina, e Renato, jornalista, tiveram de impressionar com pratos com salmão. O sortudo da vez foi Paulo Henrique, que fez um terrine de salmão e levou para casa cinco mil reais, além de um curso de culinária. Ele, inclusive, afirmou que pretende largar a faculdade de medicina para seguir na gastronomia. Caramba!