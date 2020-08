Whindersson Nunes reclama que Gisele Bündchen nunca falou com ele e recebe resposta da modelo

05/08/2020 | 10:10



O apelo de Whindersson Nunes deu certo! O humorista fez um vídeo para o seu canal de YouTube cujo tema foi: Dinheiro traz felicidade? e, além de fazer piada com a música Flores de sua ex-esposa, Luísa Sonza, ele aproveitou para falar sobre a volta de suas apresentações. Em determinado momento, ele comenta também sobre as celebridades as quais gosta mais e faz uma reclamação sobre Gisele Bündchen:

- Kevin Hart, sou fã do cara, gosto do cara, The Rock [Dwayne Johnson] também. The Rock, melhor pessoa do mundo. Ah, mas tem também a Gisele Bündchen que fala oito línguas. Mas nunca falou comigo! Nunca me deu um oi, brincou, fazendo caras e bocas.

E não deu outra! Na foto mais recente de Whindersson no Instagram, em que ele aparece justamente divulgando o seu novo vídeo, é possível ver Gisele comentando:

Oi, Whindersson!, escreveu, junto com um emoji dando gargalhada.

Os fãs adoraram a interação e logo celebraram:

Pronto, Whind!

Hahahahaha maravilhosa!

Nossa musa!!! Tá podendo, hein, Whin!

Pois pronto, Whindersson!

Será que eles vão virar super amigos?!