Programa Saúde e Bem-Estar Animal realiza mais de 75 microchipagens durante o primeiro mês do projeto

Da Redação



05/08/2020 | 09:51



O Programa de Saúde e Bem-Estar Animal de São Caetano realizou, desde o início de julho, 79 microchipagens. A ação tem de ter autorização dos proprietários e só pode ser realizada quando também é feita castração. Em julho foram realizadas 140 castrações. “A maioria das castrações durante no mês de julho foram de gatos. Como muitas pessoas moram em apartamentos acabam não optando pela microchipagem”, afirmou a veterinária Bianca Pechinin.

O microchip de identificação é um dispositivo pequeno, que equivale a um grão de arroz, implantando pelo veterinário no corpo do animal. A técnica de identificação permanente já é utilizada em muitos países porque, além de disseminar a guarda responsável, oferece segurança aos proprietários do pet. “Quando o bichinho é resgatado e levado a qualquer clínica, é identificado por meio de um aparelho que faz a leitura do chip. Todas as informações de seu tutor (nome, telefone e endereço) aparecem no sistema”, explicou a veterinária.

O microchip vem dentro de um aplicador individual, envelopado e esterilizado. Após sua aplicação, é realizado um cadastro em um banco de dados online com nome, endereço e telefone do tutor, além de dados do animal como cor da pelagem, nome e alguma característica.

O programa de castração e microchipagem é gratuito e destinado a pessoas que resgatam animais na cidade, protetoras independentes, pessoas que adotam animais em feiras, além de famílias cadastradas nos programas sociais da Prefeitura.

Para participar, é preciso fazer um pré-cadastro pelo e-mail bemestaranimal@saocaetanodosul.sp.gov.br com as seguintes informações: nome, endereço, telefone, dados do animal (cão ou gato), idade, peso aproximado, sexo e raça.

Trailer Saúde Animal em Movimento



O trailer Saúde Animal em Movimento realiza consultas, castração e atendimentos de baixa complexidade. A unidade móvel está destinada a animais comunitários e/ou cujos donos sejam de baixa renda e inseridos nos programas sociais da Prefeitura. O trailer é climatizado com ar-condicionado, conta com equipe composta por médico veterinário, assistente e outros profissionais.