Astro de K-Pop se envolve em acidente de carro e mata um pedestre

05/08/2020 | 09:10



O astro de K-Pop Im Seulong se tornou assunto nos noticiários internacionais após atropelar e matar um pedestre que atravessava uma rua em Seul, capital da Coreia do Sul. O acidente foi noticiado pelo jornal britânico Daily Mail e pelo site especializado em cultura coreana Soompi, que teve acesso a mais detalhes, incluindo um comunicado oficial divulgado pelos representantes do artista.

Im Seulong, de 33 anos de idade, ficou conhecido por integrar o grupo 2AM, porém, estava investindo na carreira solo desde 2015. Segundo a imprensa internacional, o acidente ocorreu às 23h50 do dia 1º de agosto. A agência responsável por administrar a carreira e a imagem do artista divulgou um comunicado esclarecendo o assunto, afirmando que ele tentou socorrer a vítima, mas o pedestre acabou morrendo no caminho até o hospital.

Confira:

Antes de tudo, que a vítima desse acidente fatal descanse em paz, enviamos a nossa mais sincera solidariedade à família. No dia 1º de agosto Im Seulong estava dirigindo quando ocorreu o acidente durante uma chuva. Ele colidiu com um pedestre que atravessava a rua. Im Seulong tomou imediatamente todas as medidas de emergência, mas a vítima infelizmente morreu enquanto era levada para o hospital.

Im Seulong foi questionado pela polícia e enviado para casa, mas encontra-se em estado de choque. Por favor, compreendam que não podemos dar detalhes do ocorrido para não atrapalhar as investigações da polícia. Compreendemos as dores da família da vítima e pedimos sinceras desculpas. Outra vez, que a vítima descanse em paz e nos solidarizamos com a família. Também pedimos desculpas aos fãs pela preocupação. Obrigado.

As autoridades sul-coreanas confirmaram o acidente e informaram que estão investigando o caso. Ainda segundo a imprensa internacional, o músico não estava sob o efeito de álcool ou qualquer substância ilícita. Dessa forma, as investigações estão voltadas para a velocidade no qual o artista dirigia no instante do acidente.