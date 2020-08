Hospital investe em heróis para animar crianças em S.Caetano

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



05/08/2020 | 08:10



Com intuito de alegrar as crianças que estão internadas na ala infantil do Hospital e Maternidade São Luiz de São Caetano, dois super-heróis apareceram na janela dos quartos do oitavo andar durante a tarde de ontem e tiraram, além do sorrisos, a sensação de desânimo que os pequenos sentem por estarem em uma unidade de saúde – das oito crianças internadas, sendo duas na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), nenhuma delas foi acometida pelo novo coronavírus.

Fantasiados de Homem- Aranha e Batman, dois funcionários da Guima Conseco – empresa que faz a limpeza da fachada da unidade – desceram o prédio amparados por uma corda de proteção e surgiram nas janelas dos quartos acenando para os pequenos, que reagiram com surpresa ao notarem que os personagens estavam os visitando.

Denis do Nascimento Júnior, 10 anos, é fã de heróis. Minutos antes de o Batman surgir em sua janela, o pequeno contou à equipe de reportagem que faz coleção dos bonecos. Quando viu o personagem o chamando, logo levantou do leito e, mesmo que através da janela, tocou na mão de seu ídolo. “Estou sentindo muita felicidade”, comemorou.

Sua mãe, Luciane Oliveira Leitão, 40, estava tão animada quanto o filho. “Eu adoro heróis”, revelou. Para ela, a humanização dos hospitais faz “toda diferença” para que os pacientes se recuperem mais rápido. “Muito legal esta ação, com certeza vai ajudar as crianças a se animarem e esquecerem deste ambiente hospitalar. Agora meu filho melhora rapidinho”, brincou, ao contar que Denis, que estava de pé, havia passado por uma cirurgia de fimose há poucas horas.

Já a pequena Isabella Paula Tozetto, 4 anos, está internada há dois dias por causa de uma celulite ocular – espécie de bactéria nos olhos – mas, sem sintomas, o que não falta é energia. No entanto, sobretudo em tempos de pandemia, a internação se resume a um quarto e cuidados excessivos com a saúde, principalmente com o uso de máscara, o que a deixa inquieta. Ao ver o Homem-Aranha em sua janela, Isabella correu para subir no sofá, tentar alcançá-lo ou poder acenar para o personagem. “Gostei muito. Agora vou sarar”, disse.

Para sua mãe, Ana Paula Tozetto, 33, a ideia do hospital foi “muito legal”. “É um tédio ficar aqui, ainda mais para ela, que é pequena. Muito interessante e divertido receber uma surpresa dessas. Anima, né?”

Segundo funcionários, a empresa de limpeza de fachadas nunca tinha participado de uma ação como esta e, por se tratar de crianças, aderiu à ideia, que faz parte de uma série de iniciativas de humanização que a unidade realiza com o objetivo de minimizar o estresse do paciente internado.

Diretor médico do hospital, Pedro Fausto anunciou que a unidade vai possibilitar que a ação se estenda ao longo de todo o mês de agosto, período em que a empresa estará atuando e poderá, simultaneamente, divertir os pequenos. “Esta é uma forma de quebrar a rotina dos nossos pacientes por alguns instantes e proporcionar uma dose a mais de afeto e humanização, acreditamos que estas iniciativas fazem muita diferença no tratamento de cada um destes pequenos”, contou.