Polícia prende suspeito ligado a ataque em Botucatu

05/08/2020 | 07:54



Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil paulista, prenderam um homem que acreditam ter envolvimento com o ataque a agências bancárias em Botucatu, no interior do Estado. O assalto levou terror à cidade após explosões e confronto com policiais na madrugada da quinta-feira, 30. Um suspeito foi morto no dia do crime e dois policiais ficaram feridos.

Na terça-feira, 4, o Deic informou que a prisão ocorreu em Sapopemba, zona leste da capital paulista.

Com o suspeito, foram apreendidos R$ 21,1 mil e quadro cédulas que os policiais dizem apresentar sinais de chamuscamento. Isso seria um indício de que o dinheiro foi obtido por meio da explosão da agência em Botucatu.

No aparelho celular do suspeito, os policiais disseram que foi encontrado um mapa do deslocamento até a cidade situada a 230 quilômetros da capital.

A prisão foi realizada por policiais da 5ª Delegacia Patrimônio (Investigações sobre Roubo a Bancos).

"A equipe desenvolveu apurações sobre o crime de organização criminosa envolvendo a quadrilha que agiu em Botucatu. A análise de informações obtidas permitiu identificar um dos participantes do ataque. O cerco aconteceu na Rua Lírio da Paz", informou o Deic em nota à imprensa.

O homem foi autuado por organização criminosa.