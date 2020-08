Pai (não) é tudo igual

05/08/2020 | 07:35



"Pai é tudo igual. Só muda de nome e endereço." Ok, fala-se muito mais isso para as mães, mas, para um e para o outro, saiba, essa afirmação simplesmente não procede. Há pai que gosta de futebol, assim como pai nerd que também gosta de jogar bola, mas no videogame. Há pai zen, rocknroll, surfista. E há pai que gosta de comer e beber. Sim, é para esses que vamos sugerir uma porção de presentes para o Dia dos Pais.

Gostar de comer e beber é amplo. Então, para que você, filho, dê um presente que de fato faça sentido para o seu pai, dividimos o grupo de pais glutões por estilos: churrasqueiro, formiga, bom de copo, chef, matinal e fã de comida japonesa. Para cada grupo, selecionamos sugestões de presentes e deliveries de casas em São Paulo, além de kits para finalizar o preparo em casa - a ideia é que você e seu pai passem um tempo juntos na cozinha no próximo domingo, 9.

Pronto, nós já fizemos metade do serviço. Cabe a você analisar as opções, escolher a que tem a cara (ou o estômago) do seu pai e, olhe só, prestar atenção nos prazos para encomenda. Há pedida que só pode ser feita hoje.

Pai churrasqueiro

Charco

O chef Tuca Mezzomo tratou de deixar o churrasco de domingo mais especial. A famosa chuleta na brasa, que já fez sucesso no restaurante, volta para ser a estrela a data - ela é grelhada em baixa temperatura e, depois, caramelizada em fogo alto. Salada de batata, farofa e vinagrete complementam a refeição, que sai por R$ 299 e serve três pessoas. Encomendas até dia 7/8 via WhatApp (94631-4065).

Cortés

Se o seu pai não deixa ninguém chegar perto da grelha nos churrascos de família, a chef Daniela França Pinto montou um kit especialmente para ele. A ideia é que ele continue na responsa das carnes. O combo inclui empanadas, pão italiano e caponata. Linguiça de roda, pupunha, cebola, batata-doce, farofa crocante, arroz com brócolis e chimichurri - tudo isso já pronto, basta aquecer. Dois bifes anchos ou dois chorizos chegam já porcionados (o tempero e o ponto ficam por conta do paizão). Para adoçar, torta de chocolate com frutas vermelhas. Custa R$ 250 e serve duas pessoas. Pedidos até 7/8, via WhatsApp (97391-2394).

Petí Gastronomia

Churrasco completo - com linguiça (de pernil), fraldinha angus (com chimichurri de capuchinha), cupim defumado (com molho roti de rapadura) e asinha de frango (com aïoli de limão-cravo) - é com Victor Dimitrow. O kit (R$ 280 para dois) ainda inclui coleslaw, maionese de batata e queijo Tulha, vinagrete de maxixe com pimenta-de-cheiro, couve-flor na brasa com manteiga de garrafa e farofa de pão, além da focaccia de pão de alho. O kit é para finalizar em casa, então providencie o carvão. Pudim de leite com cumaru arremeta o cardápio. Pedidos até 6/8, via WhatsApp (98508-2186).

Pai formiga

Chocolat du Jour

A marca de chocolates premium lançou três bombons preparados com uísques Johnnie Walker: ganache ao leite com Black Label, ganache branca com Gold Label e caramelo com flor de sal e Blue Label. A caixa com nove bombons (três de cada sabor) sai por R$ 108. Dá para comprar a lata com 21 bombons e incluir uma garrafa de uísque ao pedido (o valor varia de acordo com o rótulo). À venda pelo telefone (3168-272o).

Gallette

Um presente para pais que apreciam um bom chocolate - a marca produz do zero as suas barras - e que gostam de bancar o sommelier nas horas vagas. São três cestas de harmonização, que combinam chocolates a bebidas: vinho, cerveja, café ou gim. Cada uma vem com uma garrafa, diferentes barras e bombons (a partir de R$ 185). Pedidos pelo WhatsApp (9819-3640).

Hanami

Para os pais que não dispensam um docinho pós-refeição, o confeiteiro César Yukio sugere três opções de sobremesa. A torta de matchá com figos frescos (R$ 120) é montada em massa sablé de amêndoas. Já a de chocolate ao conhaque é incrementada com kinkan confitada (R$ 140). O tiramisù, além da musse de mascarpone e da massa chiffon com café, inclui maçã caramelada e praliné de castanhas (R$ 140). Pedidos até 7/8, pelo hanamiconfeitaria.com.br ou WhatsApp 99466-9561.

Mica Frank Bar

Não bastassem os chocolates pintados à mão, o box de Dia dos Pais da marca (R$ 360) - com 16 bombons à escolha - inclui uma garrafa do Maverick Negroni (160 ml), criação do barman Spencer Amereno. A bebida combina gim Beefeter 24, chocolate bitters, Fernando de Castilla, Classic Manzanilla, Amaro Lucano e flor de sal. À venda pelo site (micachocolates.com.br).

Pai bom de copo

Caledonia Whisky & Co.

O bar dedicado aos uísques criou dois kits para levar um pouco da experiência do balcão para sua casa. O primeiro combina uma garrafa de Jack Daniels Single Barrel, dois coquetéis Rat Pack Manhattan, com Cointreau, vermutes tinto e seco e Angostura, e um cantil (R$ 363). O outro leva uma garrafa do Gentleman Jack, filtrado duas vezes em carvão de bordo, dois copos e dois Rat Pack Manhattan (R$ 307). Encomendas pelo iFood ou WhatsApp (93022-2291).

Draco

Para aplacar a saudade do balcão do bar - convenhamos, além da mão precisa do barman, copo, formato do gelo e apresentação fazem diferença na hora de apreciar um drinque -, a destilaria sugere o kit Negroni Perfeito como presente de Dia dos Pais. Inclui uma garrafa do Negroni Draco, feito com o gim da marca, dois copos, forma para gelão quadrado, laranja importada e descascador para fazer a zest perfeita. À venda no dracogin.com.br.

YVY

Que tal tirar o bar do seu pai da mesmice? A destilaria YVY acaba de lançar uma trilogia de gins brasileiros. Enquanto a versão Mar (encorpada, com notas florais e de chá) é incrementada com alga kombu, amêndoas e raiz de íris, a garrafa Terra apresenta um gim mais doce, com pouca acidez, temperado com cacau, baunilha do cerrado e zimbro torrado. Para quem prefere bebidas mais frutadas e cítricas, a opção Ar combina pitanga, morango silvestre, açaí, guaraná, flor de jasmim. Disponível para vendas em trio (R$ 285) ou por garrafa (R$ 99). À venda no site (yvydestilaria.com.br).

Pai chef

A Casa do Porco

O chef Jefferson Rueda teve a ideia de montar uma caixa recheada das delícias dA Casa do Porco para vocês finalizarem em casa. O kit inclui um corte de carne, linguiça de porco caipira, torresminho "porcopoca", presunto e mortadela Real Rueda, pão de fermentação natural, pimenta, compota de cebola e bacon e, não poderia faltar, a famosa pancetta com goiabada. Banha de porco para fazer as frituras acompanha, assim como uma garrafa da cachaça Lage. O combo sai por R$ 280. Pedidos podem ser feitos entre 6 e 9/8 pelo iFood ou telefone (99679-9315).

Capim Santo

Morena Leite dá a letra: "cozinhe com o seu pai". Para te ajudar nessa empreitada, a chef montou um kit especial. O picadinho de filé mignon com purê de raízes brasileiras e farofa de banana chegam com os ingredientes separados e fatiados, prontos para ir para a panela. Entrada (charutinho de palmito pupunha) e sobremesa (pudim de pistache) já vêm prontos. O combo (R$ 349) serve quatro pessoas e inclui duas cervejas Panc Beer. Encomendas até 8/8 pelo tel. (3816-0745 ou 98189-0082).

Pai matinal

Botanikafe

O kit de café da manhã da casa é reforçado, ideal para pais que já acordam cheios de apetite. A caixa inclui uma opção de toast ou beneditino (Avotoast, Cogumelos Toast, Avocado Bene ou Salmão Bene), um bowl (açaí, pitaya, tropical ou BotaniKafé) e um suco ou café (opcional). A partir de R$ 70 (a depender de suas escolhas); chega acompanhada de um cartão personalizado. Encomendas via Rappi.

Padoca do Maní

Helena Rizzo tratou de montar uma cesta caprichada para pais que pulam cedo da cama. O combo inclui pães variados com manteiga, geleia e requeijão, torta de pupunha, salada de frutas com iogurte e granola, bolo de cenoura com doce de leite e nozes e suco de laranja. Serve duas pessoas e custa R$ 160. Atenção: encomendas até hoje (5), pelo WhatsApp (97493-0330).

Pato Rei

A cafeteria criou dois kits para a data. O Café da Manhã Completão (R$ 180, para dois) combina english muffin, sticky bun (primo do cinnamon roll), madeleine de cacau e quiche de tomatinho com boursin. Já o Experiências Cafezísticas (R$ 110) traz 500 ml de cold brew concentrado mais insumos (xaropes e frutas desidratadas) e receitas para fazer drinques em casa, além de um Shakecascara engarrafado, drinque não alcoólico de chá de casca de café e shissô (erva japonesa). Encomendas pelo site www.patoreisp.com.br.

Pai fã de japa

Aizomê

Preparar sukiyaki em casa é ritual delicioso, e a chef Telma Shiraishi decidiu levar essa experiência para a sua casa. Mas calma: dentro do kit, junto dos ingredientes, vai a instrução de preparo. São 200g de contrafilé mais caldo, tofu, acelga, shiitake, cogumelo enoki, horenso (espinafre), flor de cenoura, onsen tamago (ovo) e udon. Por R$ 200, serve duas pessoas, mas é possível trocar a carne por wagyu (R$ 220). Encomendas até 7/8 por WhatsApp (97247-3862).

By Koji

O combinado de sushis do chef Koji Yokomizo - com duplas de atum, vieira, robalo, enguia, lula, salmão, buri e camarão - chega montado em prato de cerâmica, com hashis de madeira, massu (copo de saquê) e uma garrafa da bebida (R$ 350). Pedidos pelo iFood ou WhatsApp (93034-5454).

Murakami

Tsuyoshi Murakami sugere a jubako - caixa recheada de comida, usada no Japão para celebrar datas especiais. Peixes, ovas e frutos do mar, dentro do que o chef encontrar de mais fresco no dia, podem aparecer na caixa. O presente sai por R$ 500 e é individual. Pedidos devem ser feitos com antecedência pelo WhatsApp (97103-1186).

